E’ finalmente arrivata la fumata bianca tra Napoli e Udinese: Lorenzo Lucca è prossimo a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. Dopo una lunga trattativa, la società di Aurelio De Laurentiis ha accettato le richieste dell’Udinese: 35 milioni di euro complessivi, per un prestito con obbligo di riscatto.

Nel dettaglio, l’intesa dovrebbe essere stata trovata sulla base di un prestito da 9 milioni di euro e un obbligo di riscatto a 26 milioni di euro. Per Lucca pronto invece un contratto da 5 anni, fino al 2030. Ma come impatterà questo nuovo acquisto sui conti del Napoli? Quanto costerà Lucca ai partenopei nella prossima stagione?

Lucca stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Trattandosi di un prestito con obbligo di riscatto, è probabile che il Napoli ammortizzi da subito il costo complessivo del cartellino. Considerando che il Napoli adotta gli ammortamenti a quote decrescenti, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14 milioni di euro da questo punto di vista.

A questa cifra bisogna poi sommare lo stipendio lordo dell’attaccante. Secondo indiscrezioni, Lucca si sarebbe accordato per 2 milioni netti a stagione (3,7 milioni lordi). Se le cifre fossero confermate, il costo totale per la prima stagione sarebbe dunque pari a 17,7 milioni di euro. Di seguito, l’evoluzione del costo stagione per stagione sulla base delle cifre emerse: