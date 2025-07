Detto addio, per il momento, all’amichevole in famiglia a Villar Perosa, la Juventus continua sulla strada tracciata lo scorso anno e ha programmato una partita in famiglia con la Next Gen, formazione Under 23 bianconera che milita in Serie C.

Come comunicato dallo stesso club bianconero quest’oggi, la partita si svolgerà all’Allianz Stadium, casa della Juve, a pochi giorni dall’inizio della stagione che per la formazione di Igor Tudor inizierà domenica 24 agosto proprio in casa contro il Parma, in una partita che ricorda l’inaugurazione ufficiale dell’impianto torinese.

La sfida in famiglia è stata programmata per mercoledì 13 agosto alle ore 18.30. Inoltre, il club bianconero ha già deciso quando mettere in vendita i biglietti per assistere alla partita. I tagliandi saranno disponibili alle ore 15.00 di oggi, mercoledì 16 luglio, sulla biglietteria ufficiale bianconera disponibili sul sito ufficiale del club.

Il costo di tutti i biglietti sarà di 5 euro. Tutti gli abbonati 2025/2026, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno ottenere fino a quattro biglietti omaggio per chiunque.