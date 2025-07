In queste ore, il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Puma estendo la partnership con il marchio tedesco fino al 2035 ben prima della precedente scadenza che era fissata al 2029.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, con questo nuovo accordo la società del City Football Group si garantirà un incasso record per la Premier League. Infatti, il club incasserà 100 milioni di sterline all’anno, che al cambio attuale sono circa 115 milioni di euro. Cifra che permetterà agli inglesi di incassare almeno un miliardo di sterline per tutta la durata del nuovo contratto.

Rinnovo City Puma cifre – Record in Premier e confronto con la Serie A

Per un confronto interno alla Premier, nel luglio 2023, il Manchester United ha firmato un contratto decennale con Adidas dal valore di circa 900 milioni di sterline (103,5 milioni), mentre quattro mesi fa il Liverpool ha raggiunto un accordo pluriennale con Adidas che si stima valga 60 milioni di sterline a stagione (69 milioni di euro).

Portando il contratto appena siglato fra City e Puma dentro i confini della Serie A il divario si amplia ulteriormente. Infatti, al primo posto in Italia come ricavi da sponsor tecnico troviamo la Juventus con Adidas, con i bianconeri che hanno incassato 46 milioni di euro secondo gli ultimi dati ufficiali a bilancio. Più staccate Inter e Milan con i nerazzurri che incassano da Nike circa 28 milioni di euro (21,2 milioni di euro che riguardano solo la parte riferita al contratto incassata da Inter Media and Communication, mentre c’è una seconda parte fissa che finisce tra i ricavi licensing), mentre il Milan incassa circa 25 milioni a stagione da Puma.

Questa la top 5 in Serie A.