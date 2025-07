Atalanta, Juric ricoverato: infiammazione alle vie aree per il tecnico

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato quest’oggi che il proprio allenatore, Ivan Juric, nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria.

L’allenatore, che nell’ultima stagione ha allenato l’ex Roma e Southampton, è stato ricoverato nel reparto diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa.

Una situazione importante, ma che è in fase di risoluzione con il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni, come specificato dall’Atalanta nella nota pubblicata in giornata sul proprio sito ufficiale.