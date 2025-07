Tuanzebe fa causa al ManUTD per un infortunio: chiede oltre 1 milione

L’ex difensore del Manchester United Axel Tuanzebe ha intentato una causa contro i Red Devils per presunta negligenza medica. Il 27enne, che ha firmato un contratto con il Burnley all’inizio di questo mese, ha presentato la scorsa settimana un’azione legale presso l’Alta Corte contro il Manchester United.

La causa, spiega la BBC, riguarda un periodo a partire da luglio 2022 e un infortunio non chiaramente specificato. Si tratta di una richiesta di risarcimento di valore elevato, che si stima sia superiore al milione di sterline (intorno a 1,2 milioni di euri). Tuanzebe è rimasto fermo per 195 giorni nella sua ultima stagione al club, prima di essere ceduto in prestito allo Stoke nel gennaio 2023, dove ha disputato solo cinque partite.

Entrato nel settore giovanile del Manchester United a otto anni, il calciatore ha debuttato in prima squadra nel 2017, collezionando 37 presenze prima di lasciare il club nell’estate 2023, passando all’Ipswich come svincolato nel settembre successivo.

Il terzino destro ha indossato la fascia da capitano dello United in tutte le categorie giovanili e la sua ultima partita con il club è stata la finale di Europa League del 2021 persa contro il Villarreal, nella quale segnò ai rigori in una serie conclusasi 11-10 per gli spagnoli. L’ex nazionale inglese Under-21 – che oggi rappresenta la Repubblica Democratica del Congo – ha inoltre giocato in prestito tre volte con l’Aston Villa e ha trascorso un periodo al Napoli nel 2022.