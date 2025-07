Caso abbonamenti, i legali dei tifosi all’Inter: «Violazione dei diritti» 

Sulla vicenda del blocco degli accessi a San Siro a tifosi ritenuti «non graditi» in seguito all’inchiesta milanese “Doppia Curva”, i legali Mirko Perlino e Mario Bobbio, che assistono una sessantina di tifosi nerazzurri, si sono mossi oggi con una PEC inviata al club nerazzurro per sottolineare che si tratta di una «grave limitazione della libertà personale» e di una «violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori sportivi».

Nel messaggio si evidenzia infatti che nessuno dei tifosi interisti ai quali viene impedito il rinnovo degli abbonamenti per la stagione 2025/26 è «attualmente sottoposto ad alcun provvedimento limitativo della libertà personale».

La richiesta, dunque, è quella di «poter conoscere le motivazioni» per le quali i tifosi non sarebbero graditi, oltre alle «condotte illecite/rilevanti tenute, la durata dell’interdizione, gli elementi a sostegno dei provvedimenti adottati».

In questi giorni, Inter e Milan hanno respinto numerose richieste di rinnovo degli abbonamenti per gli storici settori popolari — secondo anello verde e secondo anello blu — escludendo centinaia di tifosi considerati non graditi. Le misure rappresentano un’estensione concreta della linea annunciata già all’indomani dell’operazione della Dda milanese coordinata dal pm Paolo Storari, che ha disarticolato un sistema criminale radicato nelle curve, con condanne recenti fino a dieci anni per alcuni dei protagonisti.