Non solo Juve, Exor presente anche con Jeep (Stellantis) al Mondiale per Club

Nella serata di ieri è andata in scena la finale della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA che ha visto la netta vittoria del Chelsea sui campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain.

Durante la partite, e specialmente durante l’halftime show, gli spettatori più attenti avranno notato la comparsa di due nuovi sponsor che hanno fatto il loro esordio proprio nella finalissima del MetLife Stadium.

Infatti, lo show musicale presentava come unico sponsor Panini, che compariva con costanza anche nei cartelloni a bordocampo, così come Jeep, casa automobilistica del gruppo Stellantis, di cui Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann) è il primo azionista. Exor, lo ricordiamo, controlla marchi come Ferrari e Juventus: proprio i bianconeri – di cui Jeep è tornato sponsor di maglia alla fine della stagione 2024/25 – hanno preso parte alla prima edizione del Mondiale per Club.

Come detto Jeep, Official Automotive Partner del Mondiale per Club, ha fatto ritorno sulle maglie della Juventus grazie all’accordo che vedrà come main sponsor anche Visit Detroit. Il brand statuintense però non era presente sulle divise bianconere per via delle regole FIFA che impediscono che nell’area frontale della maglia da gioco compaia più di un marchio.

Come comunicato dalla FIFA, il programma di partnership del Mondiale per Club ha compreso accordi globali di grande rilievo, che stabiliscono nuovi record di ricavi per un torneo di calcio per club indipendente. Secondo quanto riportato, il risultato complessivo rappresenterebbe il più alto introito da sponsorizzazioni mai raggiunto per un nuovo evento nel settore dello sport e dell’intrattenimento. Un nuovo approccio all’integrazione dei partner è stato un elemento chiave del successo del programma, offrendo nuovi asset e opportunità personalizzate per integrare i servizi e i prodotti dei partner nel torneo.

Infine, va ricordato che anche la questione dei diritti televisivi è stata gestita in modo totalmente nuovo dalla FIFA che si è affidata a un unico player a livello mondiale come DAZN, che ha trasmesso in esclusiva tutte le partite. La piattaforma ha poi stipulato vari accordi di sublicenza. In Italia, la migliore sfida del giorno, comprese le due semifinali e la finalissima di ieri, sono mandate in onda in chiaro sulle reti Mediaset.