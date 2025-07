«L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Leandro Paredes al Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha vestito la maglia giallorossa complessivamente per quattro stagioni, collezionando 135 partite e 13 gol. In bocca al lupo per il futuro, Leandro!». Con questa nota, il club giallorosso ha annunciato la cessione del calciatore classe 1995.

Un ritorno “a casa” quello di Paredes, che lascia la Roma dopo due stagioni, mettendo fine alla sua seconda esperienza in giallorosso (la prima fu intervallata da un prestito all’Empoli). La cessione sarebbe avvenuta sulla base di 3,5 milioni di euro, comprensivi di una quota di bonus facilmente raggiungibile.

Roma plusvalenza Paredes – L’impatto della cessione a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Roma? Partendo dai dati ufficiali a disposizione, Paredes era stato acquistato dal PSG per oltre 3,6 milioni di euro, con il valore netto del calciatore sceso a 2,174 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Considerando il rinnovo fino al 30 giugno 2026 siglato a marzo del 2025, il valore netto di Paredes dovrebbe essere sceso a 540mila euro circa al 30 giugno 2025. Ipotizzando una cessione per una base di 3 milioni (a cui potrebbero aggiungersi bonus per 500mila euro), la plusvalenza dalla cessione ammonterebbe a poco meno di 2,5 milioni di euro.

L’effetto sui conti della stagione 2025/26 si completerebbe poi con il risparmio sullo stipendio e sull’ammortamento per un totale di oltre 3,8 milioni di euro. Considerando risparmio e plusvalenza, se le cifre fossero confermate, l’effetto sul bilancio sarebbe positivo per quasi 6,28 milioni di euro.