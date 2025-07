Nelle scorse settimane, la Liga aveva chiesto al Barcellona nuovi introiti per riequilibrare i conti e aumentare così il proprio margine salariale con l’obiettivo di rientrare nei parametri della regola 1:1 (ogni euro incassato si può spendere), prevista dal Fair Play Finanziario del massimo campionato spagnolo.

Proprio per questo, come riporta il quotidiano catalano Sport, il club blaugrana ha firmato a inizio settimana un importante contratto di sponsorizzazione e collaborazione con il Ministero dello Sport e del Turismo della Repubblica Democratica del Congo, per inserire sulla manica della maglia il logo promozionale turistico del Paese: “RDC, il cuore dell’Africa”, per le prossime tre stagioni.

Una partnership che segue la linea di quelle siglate dallo stesso ente sia in Italia, con il Milan, che in Francia con il Monaco. Per il Barça questa nuova sponsorizzazione dovrebbe valere circa 10 milioni di euro a stagione, dando così un grande sostegno sul piano delle entrate che aiuterà il club a riequilibrare i bilanci. Le cifre degli accordi fra il Ministero dello Sport e del Turismo della Repubblica Democratica del Congoe la coppia Milan-Monaco, sempre secondo quanto riporta Sport, dovrebbero però essere di minor valore rispetto a quella siglata con il Barcellona (nel caso dei rossoneri, non è previsto il logo sulla maglia, per esempio).

Secondo diversi media africani, il ministro dello Sport e del Turismo, Didier Budumbu, si sarebbe recato questa settimana a Barcellona per ratificare l’accordo dopo mesi di trattative. L’intesa prevede una sponsorizzazione diretta per promuovere l’immagine del Paese, ma include anche accordi sportivi di collaborazione con scuole calcistiche del Congo e progetti umanitari attraverso la Fondazione Barça, sulla falsariga di quello che è stato sottoscritto con il Milan e la propria Fondazione. Anche altri club che partecipano alla Champions League hanno accordi simili con Paesi africani, come l’Arsenal, che promuove il turismo in Ruanda attraverso la propria maglia.

In teoria, la nuova sponsorizzazione dovrebbe debuttare già nella partita contro il Como per il Trofeo Joan Gamper, e si sta lavorando affinché il logo venga stampato su tutte le maglie ufficiali della prima squadra. Se confermato, ciò rappresenterebbe un passo avanti importante per operare normalmente sul mercato durante l’estate.

Per il Barcellona è ora fondamentale riaprire il Camp Nou il prima possibile, e per questo motivo il club sta lavorando per organizzare il Gamper come grande prova generale in vista della prossima stagione. Da un lato, questo permetterebbe di confermare gli abbonamenti VIP già venduti, dall’altro inizierebbero ad arrivare ricavi significativi dalla vendita dei biglietti. Inoltre, si potrebbero attivare accordi con i fornitori dello stadio. Il club blaugrana è convinto che a settembre la prima squadra tornerà a giocare al Camp Nou, e ciò rappresenterà un importante passo avanti per la stabilità economica della società.