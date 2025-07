Non solo USA e Regno Unito: DAZN trasmetterà la Serie A anche in Francia

Dopo aver chiuso accordi per trasmettere la Serie A nel Regno Unito e negli Stati Uniti (in lingua spagnola), DAZN manderà in onda il massimo campionato italiano anche in Francia.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, quando la piattaforma di sport in streaming ha confermato la trasmissione della Ligue 1. Nel dettaglio, la piattaforma di sport in streaming distribuirà il nuovo canale lanciato dalla Lega francese: Ligue 1+. Canale che sarà quindi disponibile anche su DAZN fino al 2029.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione della Serie A, si tratta di una conferma della partnership di lunga data fra DAZN e il massimo campionato italiano, come conferma appunto questo nuovo accordo fra le parti che permetterà alla piattaforma in streaming di trasmettere interamente il massimo campionato italiano in Francia.

Inoltre, gli abbonati francesi potranno seguire anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, che anche per questa edizione si disputerà in Arabia Saudita, prima di Natale, con la formula delle Final Four, vedendo così protagoniste il Napoli campione di Italia, il Bologna, vincitore della Coppa Italia, che se la dovranno vedere con Inter e Milan per il primo trofeo stagione in palio nella stagione 2025/26.

Ma non solo Francia, come detto, per la partnership tra Serie A e DAZN. Infatti, oltre alle già citate Regno Unito e Stati Uniti, la piattaforma streaming manderà in onda il massimo campionato italiano anche nel Principato di Monaco, Andorra e Irlanda. Inoltre nell’accordo con gli USA, sono compresi i territori statunitensi e i Caraibi, solo in lingua spagnola.

La piattaforma garantirà anche la copertura completa di Coppa Italia e Supercoppa Italiana in Francia, Principato di Monaco e Andorra, e offrirà diritti di sintesi estesi alla quasi totalità dei territori globali. Oltre alle dirette, DAZN ha acquisito anche i diritti per gli highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in quasi tutti i Paesi del mondo, compresa la Francia. Le sintesi delle partite saranno disponibili un’ora dopo il fischio finale, con formati di 2-3 minuti per match, a seconda del territorio.

«DAZN è entusiasta di questo nuovo accordo con la Ligue de Football Professionnel. Ringrazio la LFP, LFP Media, Nicolas de Tavernost e tutti i team per la qualità degli scambi e la fiducia accordataci. Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra ambizione di rendere accessibili ai nostri abbonati i migliori contenuti sportivi e rafforza la nostra posizione di partner a lungo termine del calcio francese. DAZN prosegue e accelera il suo sviluppo in Francia, come dimostra anche l’acquisizione dei diritti di trasmissione dell’intero calcio italiano a partire dalla prossima stagione», ha commentato Brice Daumin, CEO di DAZN Francia.