Ufficiale, la Ligue 1 lancia il suo canale di Lega: prezzi e dettagli

Adesso è ufficiale. Nella giornata odierna la Ligue 1 ha presentato il progetto per il suo nuovo canale, denominato Ligue 1+, che a partire dalla stagione 2025/26 trasmetterà otto partite a giornata del massimo campionato di calcio francese. La nona partita di ogni turno rimarrà invece nelle mani di BeIN Sports, come previsto dal precedente accordo per la cessione dei diritti televisivi.

«La scelta è molto semplice. Ligue 1 è un marchio molto forte, si è imposto da sé. E il “+” è un termine ormai generico per tutte le piattaforme, facile da ricordare», ha spiegato Nicolas de Tavernost, presidente di LFP Media, la società commerciale della Ligue de Football Professionnel.

Come detto, Ligue 1+ trasmetterà in diretta otto partite, mentre la nona di quella giornata sarà messa in onda in differita: l’esclusiva per la diretta è di BeIN Sports, di proprietà del presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, fino alla stagione 2028/29. Concluso questo ciclo, l’intenzione della LFP sarebbe di includere anche questa gara nell’elenco di quelle trasmesse dal nuovo canale. Questa la programmazione del nuovo canale:

Nuovo canale Ligue 1 – I prezzi dell’abbonamento

Inoltre, su Ligue 1+ verrà trasmessa la Supercoppa francese, i due turni cosiddetti multiplex di fine stagione (le giornate con più partite in contemporanea) e gli spareggi promozione/retrocessione. Confermati poi i prezzi con l’abbonamento mensile che sarà disponibile a 14,99 euro con vincolo di 12 mesi. Esisterà anche un’offerta senza il vincolo annuale da 19,99 euro al mese. «E per gli Under 26, sarà disponibile un’offerta a 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer», ha precisato LFP Media.

Nel dettaglio, tutti i prezzi della piattaforma per la nuova stagione calcistica: «Ci siamo prefissati l’obiettivo di raggiungere un milione di abbonati entro la fine della stagione – ha aggiunto de Tavernost – . È un traguardo ambizioso. Alla fine dei quattro anni, puntiamo a un numero di abbonati compreso tra 2,2 e 2,5 milioni. Ci saranno poi variazioni di prezzo, ma non entreremo nei dettagli del business plan. Nei primi due anni, i nostri ricavi saranno inferiori rispetto agli ultimi due».

Va ricordato, infatti, che l’intesa precedente – che prevedeva la presenza di DAZN come player principale – portava circa mezzo miliardo di euro a stagione nelle casse deli club del massimo campionato francese. La Ligue 1 parte da circa mezzo milione di abbonati, motivo per cui l’obiettivo è decisamente ambizioso, pur a fronte di un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nella passata stagione.

Per quanto riguarda i costi, de Tavernost aggiunge: «Dovremmo arrivare a 66 milioni di euro. Abbiamo già 35-37 milioni di euro pagati da LFP Media per produrre le partite. Ci sono anche le spese editoriali, di marketing… Il costo totale del canale sarà di circa 66 milioni di euro. Esperti, consulenti e commentatori inclusi».

Nuovo canale Ligue 1 – La distribuzione del canale

Infine, per aumentare la visibilità del prodotto, de Tavernost ha spiegato che LFP Media punta all‘iperdiffusione. Ha aggiunto che la piattaforma sarà disponibile su tutti e quattro i principali operatori francesi: Orange, SFR, Free e Bouygues. Tra le piattaforme streaming, anche DAZN, che inizialmente avrebbe dovuto trasmettere la Ligue 1 per la stagione 2024/25 ma poi ha rinunciato, offrirà al proprio pubblico il canale Ligue 1+.

La LFP ha inoltre fatto sapere di essere in trattativa con tutti gli altri streamer del mercato e che presto annuncerà nuovi accordi. Il canale sarà disponibile anche via OTT (Over The Top), quindi senza passare dai provider internet tradizionali.