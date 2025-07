Ufficiale, Dzeko alla Fiorentina: lo stipendio dell'attaccante bosniaco

Edin Dzeko è ufficialmente il nuovo attaccante della Fiorentina. In attesa di comunicare il nuovo allenatore, il club viola si porta a casa un rinforzo di grande esperienza, che conosce molto bene la Serie A, che garantisce un’ottima alternativa a Moise Kean, che il patron Rocco Commisso vuole trattenere nonostante una clausola rescissoria di 52 milioni di euro.

L’attaccante classe 1986 sbarca in viola dopo due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, da cui si è svincolato al 1° luglio, rendendo l’operazione per la Fiorentina molto allettante per una prima punta da 369 reti in carriera.

«Sono molto felice di tornare in Italia, di venire qui in un grande club. E poi vedendo questo bellissimo centro sportivo sono ancora più felice della scelta e non vedo l’ora di iniziare. Le prime sensazioni sono bellissime. Sono tanto carico per questa stagione», le prime parole di Dzeko.

«Ho già sentito il presidente Commisso, la Fiorentina negli ultimi anni sta crescendo continuamente e speriamo quest’anno di fare un altro step in avanti – ha sottolineato il bosniaco –. Ho sentito tante belle cose su Firenze, non l’ho mai visitata neanche da turista e adesso ci sarà il tempo per scoprirla e per viverci con la mia famiglia, anche loro sono molto contenti», ha concluso l’attaccante bosniaco.

Dzeko stipendio Fiorentina – I dettagli del contratto

Dzeko ha siglato un contratto annuale fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’altra stagione al verificarsi di determinate condizioni. Secondo quanto riporta la stampa sportiva italiana, l’ex Roma e Inter percepirà uno stipendio netto di 1,8 milioni di euro, che per la Fiorentina equivalgono a un esborso di 3,3 milioni lordi.