Le acque Sanpellegrino nel mirino di investitori italiani: Nestlé pronta a cedere 

Le acque Sanpellegrino arrivano sul tavolo degli investitori italiani. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le banche d’affari stanno presentando a gruppi industriali e finanziari l’opportunità di investire nel gruppo con sede nella provincia di Bergamo che controlla anche i marchi Levissima e Acqua Panna.

Da qualche tempo Nestlé – il colosso svizzero che ne è proprietario – ha avviato con la consulenza della banca d’affari Rothschild & co un processo di valorizzazione dell’intera divisione Waters sul modello di quanto realizzato quattro anni fa quando la multinazionale ha ceduto tutti i marchi nordamericani a One Rock Capital Partners per 4,3 miliardi di dollari.

Nel 2024 l’unità ha registrato ricavi per circa 3,4 miliardi di euro, pari al 3,5% dei 98 miliardi di fatturato di gruppo. La valutazione dell’unità sul mercato si aggirerebbe sui 5,8 miliardi di euro e l’obiettivo del colosso svizzero sarebbe quello di trovare un investitore per l’intero perimetro, mantenendo una partecipazione di minoranza.

Nei mesi scorsi, diversi fondi come Pai, Platinum Equity, Blackstone e CD&R avrebbero guardato il dossier senza tuttavia fare passi formali. Ora Nestlé starebbe così prendendo in considerazione anche una valorizzazione a pezzi dei vari marchi di acqua minerale, a cominciare da quello più pregiato: Sanpellegrino.

Il gruppo potrebbe passare sotto il controllo di un altro investitore, finanziario o industriale, che fornisca garanzie occupazionali e presidio delle attività industriali. Fondata nel 1899, la società è dal 1998 di proprietà del gruppo svizzero e l’anno scorso ha registrato una crescita significativa. Stando agli ultimi dati forniti dalla società, il giro d’affari dei marchi riuniti sotto il Gruppo Sanpellegrino supera il miliardo di euro.

La realtà conta quattro stabilimenti produttivi e impiega oltre 1.400 dipendenti. A novembre 2024, Nestlé ha separato l’attività legate all’acqua dal resto del gruppo con l’obiettivo di concentrare investimenti e strategie commerciali su pochi marchi selezionati.