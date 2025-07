Milan-Como in Australia, arriva il via libera dal Consiglio FIGC

Il Consiglio Federale FIGC ha dato parere positivo alla richiesta della Lega Serie A di disputare Milan-Como a Perth. Si avvicina quindi quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all’estero per una gara del campionato di Serie A, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA. La partita si giocherebbe nel weekend del 7-8 febbraio 2026, nella città di Perth, in Australia.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, nelll’ultima assemblea di Lega dell’1 luglio, aveva spiegato: «È arrivata questa proposta aperta, come altre. Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a FIGC, UEFA e FIFA. Serviranno poi le autorizzazioni delle federazioni asiatica e australe. È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi. Stiamo provando a portare avanti questa ipotesi perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra quadra. C’è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un’opportunità: far conoscere il campionato italiano all’estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì».

La possibilità di far giocare partite ufficiali di un campionato nazionale all’estero è stata sempre respinta dalla FIFA, che deve dare il suo permesso. Ma nell’aprile scorso Relevent Sports ha risolto una causa durata sei anni con la Federazione Calcistica degli Stati Uniti, aprendo la strada alla possibilità che le partite dei campionati europei si disputino fuori dai confini nazionali. Nel maggio 2024, la FIFA ha approvato la creazione di un gruppo di lavoro per esaminare potenziali modifiche alle proprie regole, dopo essere stata rimossa come imputata nella causa intentata da Relevent.

La Lega Serie A, che intanto continua le sue trattative per portare Milan-Como all’Optus Stadium di Perth, attende che la FIFA approvi a breve un regolamento che consenta la disputa di partite di campionato all’estero, anche se il gruppo di lavoro ha finora tenuto solo un incontro ufficiale. Questo è necessario, visto che le attuale norme vietano questa possibilità.