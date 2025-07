Continua a tenere banco il tema Osimhen in casa Napoli. Il club partenopeo è al lavoro per cedere l’attaccante al Galatasaray, che ha già trovato un’intesa a livello contrattuale con il nigeriano. Manca un accordo definitivo tra le due società per arrivare al via libera finale: al centro c’è il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Galatasaray Dursun Özbek, che ha fatto chiarezza: «Non abbiamo mai fatto nulla che mettesse in difficoltà finanziaria il Galatasaray. Al Galatasaray tutto procede secondo le regole. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, mosse che possano mettere il club in difficoltà finanziaria», le parole riportate dal portale turco Ajansspor.

«Questo vale anche per il possibile trasferimento di Osimhen» ha aggiunto il numero uno del club turco a proposito dell’operazione. Se le cifre fossero confermate, la cessione dell’attaccante porterebbe nelle casse del Napoli 75 milioni e una plusvalenza di oltre 73 milioni.