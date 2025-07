La stagione 2025/26 ha aperto ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione il Napoli, che ha ottenuto la conferma di Antonio Conte, il tecnico che ha portato il quarto scudetto della storia del club. In attesa di conoscere i nuovi innesti che il patron Aurelio De Laurentiis porterà questa estate, la città e la squadra ovviamente si preparano ad affrontare una stagione da protagonisti, anche in Champions League, competizione che i campioni di Italia tornano a giocare dopo una stagione senza competizioni europee.

Napoli amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per il Napoli il campionato inizierà in trasferta contro il Sassuolo, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto.

Napoli amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei partenopei

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive del Napoli in vista della stagione 2025/26. La società partenopea ha comunicato gli impegni estivi per Di Lorenzo e compagni, con il ritiro sarà fatto a Dimaro, come di consueto, dal 17 al 27 luglio:

martedì 22 luglio: Napoli-Arezzo (Dimaro, ore 18.00)

(Dimaro, ore 18.00) sabato 26 luglio: Napoli-Catanzaro (Dimaro, ore 18.00)

[IN AGGIORNAMENTO]