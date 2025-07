Il presidente USA Trump sarà allo stadio per la finale del Mondiale per Club 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà alla finale del Mondiale per Club, in programma domenica 13 luglio a East Rutherford, nel New Jersey, come ha dichiarato lui stesso durante una riunione di gabinetto martedì, mentre la FIFA – l’organo di governo del calcio mondiale – ha annunciato l’apertura di un ufficio nella Trump Tower di New York.

Il torneo è considerato una prova generale per la Coppa del Mondo del 2026, che sarà co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico, con un numero record di 48 squadre Nazionali partecipanti. La finale del Mondiale per Club di domenica, che si terrà al MetLife Stadium, sarà un’anteprima della finale del prossimo anno. Lo stadio, sede dei New York Jets e dei Giants della NFL, ospiterà anche l’ultimo atto del 2026.

«Andrò alla partita», ha detto Trump ai giornalisti, secondo quanto riportato da ESPN. La notizia arriva il giorno dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato l’apertura di un ufficio di rappresentanza presso la Trump Tower, dove il trofeo della Coppa del Mondo per Club sarà esposto fino alla finale.

Durante il suo secondo mandato, Trump non ha evitato i riflettori del mondo sportivo: è stato il primo presidente in carica a partecipare a un Super Bowl, nel febbraio scorso, e a maggio ha annunciato dalla Sala Ovale che Washington D.C. ospiterà il Draft NFL 2027.

Tuttavia, le sue politiche restrittive in materia di immigrazione e il divieto di ingresso per cittadini di 12 Paesi hanno sollevato preoccupazioni in vista della Coppa del Mondo del 2026, nonostante Infantino abbia assicurato che il mondo sarà accolto negli Stati Uniti per il più importante evento del quadriennio calcistico.