Juventus, vertice Chiellini-Comolli: tre nomi sul tavolo per il nuovo Dt 

Un rinforzo per la dirigenza entro fine mese e un altro probabilmente a settembre. «Arriveranno un Dt e un Ds», annunciava il nuovo Direttore generale della Juventus Damien Comolli il giorno che si è presentato al mondo bianconero. Il progetto è quello di arruolare il Dt in tempo per la ripresa dell’attività del 24 luglio e per la partenza per il ritiro tedesco di Herzogenaurach del 2 agosto.

La ripartenza della squadra di Igor Tudor si avvicina e così ieri Comolli e il suo braccio destro Giorgio Chiellini si sono riuniti “a distanza”, nella più classica delle conference call, per analizzare e sfoltire la lista dei candidati e adeguare le tempistiche alle necessità del club.

Dopo una fase di consultazioni, spiega La Gazzetta dello Sport, ci sono 2-3 nomi sul tavolo. Si tratta di profili internazionali che conoscono bene l’Italia e la Serie A. Si va da Francois Modesto a Javier Ribalta (in prima fila per questa posizione) fino a Marco Ottolini. Il primo è francese e, dopo l’esperienza al Monza, è tornato a lavorare per il gruppo del greco Evangelos Marinakis, proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forest.

Ribalta e Ottolini, rispettivamente direttore sportivo dell’Aek Atene e del Genoa, vantano anche un passato alla Juventus. Il manager spagnolo e quello italiano hanno lavorato ai tempi di Giuseppe Marotta, Fabio Paratici e Federico Cherubini. L’ora della scelta si avvicina, ma fino all’ultimo non si possono escludere nuovi inserimenti.