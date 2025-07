Milan, è fatta per Theo all'Al Hilal: l'impatto dell'operazione a bilancio

Dopo settimane di riflessioni, in attesa anche di proposte dall’Europa dopo il fallimento della trattativa fra Milan e Atletico Madrid, Theo Hernandez ha ufficialmente preso la sua decisione: accetterà l’offerta milionaria dell’Al Hilal di trasferirsi nella Saudi Pro League, massimo campionato dell’Arabia Saudita.

La storia fra i rossoneri e il terzino francese classe 1997 è arrivata al capolinea dopo sei stagioni che hanno visto Theo Hernandez diventare uno dei migliori del mondo, soprattutto nell’annata dello scudetto, ma con un netto calo nelle ultime due stagioni, che hanno condizionato pesantemente anche le trattative per un rinnovo di contratto che non è mai arrivato. Infatti, va ricordato come l’intesa esistente fra le parti scada il 30 giugno 2026.

Hernandez aveva rifiutato una prima proposta dell’Al Hilal, che lo voleva entro il 10 giugno per fargli giocare il Mondiale per Club, e aveva messo sul tavolo un triennale da 18 milioni netti a stagione. La società saudita per forzare le resistenze del calciatore ha alzato la sua offerta personale a 20 milioni di euro annui, ottenendo alla fine il via libera. Per il Milan il corrispettivo per il cartellino sarebbe pari invece a 25 milioni di euro.

Ma quanto vale Theo Hernandez a bilancio? A quanto ammonterà la plusvalenza per il Milan con la cessione?

Theo Hernandez plusvalenza Milan – Il valore netto e il peso a bilancio

Il costo storico del calciatore è pari a 22,8 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a circa 5,7 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza nel 2026, a giugno 2025 il valore netto di Theo Hernandez a bilancio è pari a 2,85 milioni di euro. È questa la cifra minima che il Milan dovrebbe dunque incassare per evitare una minusvalenza. Ipotizzando una cessione per 25 milioni di euro, la plusvalenza sarebbe dunque di oltre 22 milioni.

Dal momento in cui la cessione viene formalizzata dopo il 30 giugno, all’incasso – e relativa plusvalenza – si sommerà poi il risparmio per la stagione 2025/26 sull’ultima quota di ammortamento (2,85 milioni di euro) e sullo stipendio lordo (5,24 milioni di euro), per un risparmio complessivo pari a 8,1 milioni circa. In questo modo, l’effetto sui conti della nuova stagione sarà positivo per oltre 30,2 milioni di euro.