Silvio Baldini pronto a diventare Ct dell’Under 21: oggi vertice con Gravina

Dopo aver scelto Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ora ha un’altra panchina da riempire. Quella della Under 21 che saluterà così Carmine Nunziata dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro la Germania negli Europei di categoria.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quest’oggi ci sarà un incontro fra Gravina e Silvio Baldini, appena dimessosi dal Pescara con cui ha ottenuto la promozione in Serie B tramite i lunghi e complicati playoff di C.

Non si tratta però del primo incontro fra le parti, infatti, Baldini ha già avuto un colloquio venerdì con il capo delegazione degli Azzurri, Gianluigi Buffon a Coverciano, a cui ha partecipato anche Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali italiane, e anche il Ct Gattuso. Come successo con quest’ultimo, superato questo primo step, la FIGC scende in campo direttamente con il suo numero uno per sigillare l’accordo e far diventare Baldini il commissario tecnico della Under 21 in vista degli Europei del 2027.

Un primo incontro dal quale sono emersi segnali molto positivi: con le sue idee, la sua carica e la sua franchezza, Baldini ha già conquistato l’area tecnica di Coverciano. Ora, come detto, il colloquio decisivo con il presidente federale Gravina, deciso a cambiare, nonostante i risultati ottenuti da Nunziata siano considerati buoni.

Ma una decisione sembra essere presa e, a meno di colpi di scena, Baldini sarà la nuova guida dell’Under 21 che da settembre inizierà il suo cammino verso EURO 2027 contro Montenegro, un in girone di qualificazione in cui sono presenti anche Macedonia del Nord, Svezia, Armenia e Polonia.