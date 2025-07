UEFA, violazioni al FPF: multe e accordo per Barcellona e Chelsea

Non solo la sanzione alla Roma, la UEFA ha ufficializzato diverse altre sanzioni ai club europei per le violazioni del Fair Play Finanziario.

La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti club sotto monitoraggio nella stagione 2024/25, si legge nella nota della UEFA.

Per quanto riguarda la Football Earnings Rule, La Prima Camera del CFCB ha stabilito che HNK Hajduk Split (CRO), Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Olympique Lyonnais (FRA) e FC Porto (POR) non hanno rispettato la regola degli utili calcistici, introdotta per la prima volta nella stagione 2024/25. L’analisi ha coperto i bilanci degli anni fiscali conclusi nel 2023 e 2024.

Nel valutare la conformità, il CFCB ha esaminato con attenzione operazioni come la vendita di beni materiali o immateriali, gli scambi di calciatori (“swap”) e i trasferimenti tra parti correlate. Secondo il Regolamento UEFA sulla Sostenibilità Finanziaria – Edizione 2024, i profitti derivanti da tali operazioni non sono considerati reddito rilevante.

Cinque club hanno accettato accordi transattivi (settlement agreements) della durata di 2, 3 o 4 anni, in base alla loro capacità di tornare in regola entro un certo termine.



L’obiettivo finale è essere pienamente conformi alla regola degli utili entro la fine del periodo stabilito:





Chelsea FC (ENG):

Durata: 4 anni (fino alla stagione 2028/29)

Totale multa: €80 milioni

Di cui incondizionata: €20 milion



FC Barcelona (ESP)

Durata: 2 anni (fino alla stagione 2026/27)

Totale multa: €60 milioni

Di cui incondizionata: €15 milioni



Olympique Lyonnais (FRA)

Durata: 4 anni (fino alla stagione 2028/29)

Totale multa: €50 milioni

Di cui incondizionata: €12,5 milioni

In aggiunta, il club ha accettato l’esclusione automatica dalle competizioni UEFA 2025/26 in caso di conferma della retrocessione in Ligue 2 da parte della DNCG francese.



Aston Villa FC (ENG)

Durata: 3 anni (fino alla stagione 2027/28)

Totale multa: €20 milioni

Di cui incondizionata: €5 milioni

HNK Hajduk Split (CRO)

• Durata: 3 anni (fino alla stagione 2027/28)

• Totale multa: €1,2 milioni

• Di cui incondizionata: €0,3 milioni

Tutti questi club saranno soggetti a limitazioni nell’iscrizione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni UEFA, misure che possono essere condizionate, incondizionate o entrambe, e variano in base alla durata dell’accordo. Inoltre, dovranno rispettare obiettivi annuali intermedi; in caso contrario, potranno subire sanzioni aggiuntive, tra cui restrizioni più severe o l’esclusione dalle competizioni UEFA future.

Infine, anche FC Porto (POR) è stato sanzionato:

Non ha siglato un accordo transattivo, ma è stato multato per violazione della regola degli utili.

Totale multa: €5 milioni

Di cui incondizionata: €0,75 milioni

Di cui condizionata: €4,25 milioni (da pagare solo se il club non sarà conforme nel 2025/26)

Per quanto riguarda la Regola sul costo della rosa, Il CFCB ha rilevato che Aston Villa FC, Chelsea FC, Panathinaikos FC e Beşiktaş JK hanno violato la regola sul costo della rosa, superando il limite dell’80% stabilito come soglia transitoria per il 2024. Tutti i club hanno riportato un rapporto tra l’80% e il 90% e hanno ricevuto una multa incondizionata, proporzionale all’eccesso.

Chelsea FC (ENG) – €11 milioni (per cui la multa è quindi di complessivi 31 milioni)

Aston Villa FC (ENG) – €6 milioni

Beşiktaş JK (TUR) – €0,9 milioni (decisione attualmente in appello)

Panathinaikos FC (GRE) – €0,4 milioni.

Infine, per quanto riguarda l’incompleta o tardiva presentazione di dati finanziari, Il CFCB ha riscontrato che FK Bodø/Glimt (NOR) e FK Sarajevo (BIH) hanno presentato informazioni finanziarie incomplete per l’anno fiscale 2023. La situazione è stata corretta nell’anno successivo. Entrambi i club hanno accettato le seguenti sanzioni:

FK Bodø/Glimt (NOR) – multa incondizionata di €0,5 milioni

FK Sarajevo (BIH) – multa incondizionata di €0,25 milioni

In caso di recidiva nei prossimi 3 anni, saranno esclusi dalla prossima competizione UEFA per la quale si qualificherebbero.