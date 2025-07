Rinnovo ponte o risoluzione, l'impatto delle opzioni su Vlahovic per i conti Juve

Tra i tanti scogli che la nuova Juventus dovrà superare nella costruzione della squadra per la prossima stagione, ce n’è uno che pesa più degli altri: Dusan Vlahovic. Il calciatore è ai margini del progetto tecnico di Tudor, e ai ferri corti con la società, per via di un oneroso contratto arrivato a un solo anno dalla scadenza senza che le parti abbiano trovato una via d’uscita condivisa.

Una situazione delicata, soprattutto per il club bianconero, che si trova a fare i conti con un calciatore difficile da “monetizzare” in questo momento, ma allo stesso tempo decisamente troppo costoso per decidere semplicemente di accantonarlo: più di 41 milioni di euro tra stipendio e ammortamento. Certo, la Juve non è sicuramente esente da colpe, dal momento in cui l’accordo che la lega Vlahovic fino al 30 giugno 2026 porta anche la sua firma.

L’obiettivo resta quello di trovare una soluzione che possa accontentare tutti: proprio di questo parleranno nei prossimi giorni il Dg Damien Comolli e l’agente del calciatore Darko Ristic, atteso a Torino a stretto giro di posta. Le parti si guarderanno negli occhi e valuteranno ogni scenario possibile.

Tra queste, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono la possibilità di una risoluzione consensuale, con un anno di anticipo e dietro lauta buonuscita naturalmente, oppure l’opzione del rinnovo-ponte a cifre rimodulate, al fine di consentire al club di spalmare l’ingaggio monstre che toccherà quota 12 milioni netti nella stagione 2025/26.

Al netto della terza opzione sul tavolo, quella di una cessione (servirebbero circa 19,5 milioni per evitare una minusvalenza), proviamo a capire come impatterebbero le due strade sopra citate sui conti della Juventus. Quanto costerebbe una risoluzione? E che effetto avrebbe un rinnovo fino al 2027?

Quanto costa Vlahovic alla Juve? L’ipotesi di risoluzione del contratto

Partendo dalla risoluzione del contratto, il valore netto di Vlahovic al 30 giugno 2025 era pari a 19,55 milioni di euro. In queste situazioni, è prassi che il club decida di optare per una svalutazione da inserire nel bilancio chiuso al 30 giugno precedente (era successo anche per gli addii di Higuain, Matuidi e Bonucci). Se così fosse, la svalutazione sarebbe pari a 19,55 milioni di euro circa, il valore residuo di Vlahovic al 30 giugno 2025, e avrebbe impatto sul bilancio della passata stagione.

Contestualmente, il club avrebbe un effetto positivo sui conti della nuova stagione. La Juventus risparmierebbe non solo 19,55 milioni di euro di quota ammortamento, ma anche la quota di stipendio al netto della buonuscita. Se per ipotesi le parti si accordassero su sei mesi di stipendio, l’effetto sui conti bianconeri sarebbe positivo per 30,65 milioni di euro.

Quanto costa Vlahovic alla Juve? Il rinnovo-ponte fino al 2027

E in caso di rinnovo? Qualora si decidesse di perseguire questa via, la Juventus potrebbe comunque risparmiare in termini di bilancio 2025/26. Un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 dimezzerebbe di fatto il peso dell’ammortamento per la prossima stagione, portandolo a quota 9,78 milioni di euro circa.

A questa cifra andrebbe aggiunto poi lo stipendio lordo. Se l’ultimo anno di contratto fosse spalmato sulle ultime due stagioni, avremmo un compenso di 11,1 milioni di euro, per un costo totale di 20,88 milioni di euro. Questa è anche la cifra che la Juventus risparmierebbe nel 2025/26 e i bianconeri avrebbero la possibilità di trattenere il calciatore, per venderlo magari nel giugno del 2026.