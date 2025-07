Niente Barcellona, Nico Williams rinnova con l'Athletic Bilbao per 10 anni 

Niente Barcellona (almeno per ora) e rinnovo decennale con l’Athletic Bilbao. Si conclude all’inizio del mercato quella che si preparava a diventare la telenovela estiva del calcio spagnolo e che coinvolgeva il giovane attaccante Nico Williams.

Attraverso una nota ufficiale, l’Athletic Bilbao ha annunciato di avere raggiunto un accordo con il giocatore per prolungare di otto stagioni (dieci nel complesso, a partire da ora), fino al 30 giugno 2035, il contratto che era in scadenza nel 2027. La sua clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto alla precedente.

Nel dettaglio, la clausola ammontava a circa 58 milioni di euro. Grazie a questa nuova intesa, il totale dovrebbe aggirarsi ora intorno ai 90 milioni di euro. «Quando bisogna prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con i miei, questa è casa mia. Aupa Athletic!», ha dichiarato Nico Williams nel video con cui il club ha annunciato il suo rinnovo.

Nico Williams continuerà a indossare la maglia numero 10, ereditata da Iker Muniain, con la Champions League come nuovo palcoscenico. Il suo passo avanti, nonostante le offerte da capogiro, rappresenta un grande successo per l’Athletic Club: un vero e proprio “Athletic WIN” (Williams, Iñaki e Nico), sottolinea la società in una nota.