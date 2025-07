Mondiale per Club, Inzaghi sfida il Fluminense: con la semifinale si ripaga il contratto

Simone Inzaghi ha una missione: portare l’Al Hilal alla finale del Mondiale per Club 2025. Ma oltre alla gloria sportiva, per l’ex tecnico dell’Inter c’è un curioso retroscena economico: con un successo oggi contro il Fluminense, che permetterebbe di arrivare in semifinale, il club saudita raggiungerebbe un incasso totale di 42,2 milioni di euro, una cifra che coprirebbe quasi per intero il costo del suo biennale.

Arrivato sulla panchina dell’Al Hilal dopo la deludente conclusione dell’avventura all’Inter, Inzaghi ha ereditato una squadra già qualificata al nuovo formato del Mondiale per Club. Nonostante ciò, il suo contributo alla scalata saudita è tangibile e potenzialmente molto redditizio.

Senza considerare il bonus partecipazione – incassato di fatto per risultati prima del suo arrivo – il club ha finora messo in cassa:

3,6 milioni di euro per i risultati nella fase a gironi;

6,9 milioni per il passaggio agli ottavi di finale;

12,2 milioni per l’approdo ai quarti.

Il totale parziale è di 22,7 milioni di euro. Ma il vero salto è in programma oggi: con il passaggio in semifinale contro il Fluminense, il premio per l’Al Hilal sarebbe di ulteriori 19,5 milioni, portando il bottino complessivo a 42,2 milioni.

Simone Inzaghi ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione con l’Al Hilal: 50 milioni complessivi. Se il club dovesse superare il Fluminense e garantirsi i 42,2 milioni legati ai premi FIFA, il club avrebbe praticamente quasi ammortizzato l’investimento sull’allenatore italiano in meno di una stagione, solo attraverso i premi del Mondiale per Club.