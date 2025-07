Covisoc addio: scelti i membri della nuova commissione di controllo sui conti dei club

Inizia a muovere i primi passi la riforma dello sport, con particolare attenzione al calcio, voluta dal governo Meloni e in prima persona dal ministro Andrea Abodi. Dopo l’allungamento dei contratti per i calciatori professionisti fino a un massimo di otto anni, si prepara a entrare in gioco la nuova commissione per il controllo dei conti dei club, che sostituirà la vecchia Covisoc e che sarà operativa da settembre.

«Accolgo con soddisfazione il parere favorevole, con ampio consenso, delle Commissioni competenti di Camera e Senato sulle proposte governative di nomina dei componenti della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket», ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani.

Membri commissione controllo conti club – Tutte le novità

La nuova commissione, che avrà il compito di controllare la situazione economica-finanziaria dei club professionistici dei due sport, avrà come presidente Massimiliano Atelli, mentre vede come membri designati i professori Alessandro Zavaglia, Ariela Caglio, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini. Questi andranno così a comporre la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Gabriele Fava, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, quali componenti di diritto.

«Ringrazio i Presidenti della 7° Commissione del Senato, il Senatore Roberto Marti, e della VII Commissione della Camera dei Deputati, l’Onorevole Federico Mollicone, e i rispettivi parlamentari che hanno espresso il loro parere, a partire da chi ha dato fiducia alle proposte. Ora procederemo all’adozione del decreto nomina, affinché la Commissione possa insediarsi e iniziare a operare. Il campionato appena terminato sarà l’ultimo svolto con il precedente sistema di controlli (che erano fatti dalla Covisoc, ndr)», ha aggiunto il ministro Abodi.