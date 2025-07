Tragedia nel mondo del calcio: morto l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Tragedia nel mondo del calcio: il calciatore del Liverpool Diogo Jota, di 28 anni, e suo fratello, di 26, sono morti questa notte in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A52, a Cernadilla (Zamora). Lo riporta l’agenzia di stampa spagnola EFE.

L’incidente è avvenuto al chilometro 65 dell’autostrada A-52, all’altezza della comarca zamorana di Sanabria. Il calciatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André e anch’egli calciatore professionista del Penafiel, è uscito di strada, provocando un incendio. Secondo quanto riferito dai testimoni che hanno allertato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono poi propagate anche alla vegetazione circostante.

Diogo Jota era arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton. Da allora ha disputato 182 partite con i “reds”, segnando 65 gol e fornendo 26 assist. In questo periodo ha conquistato tre trofei con il Liverpool: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22).

Nato a Porto il 4 dicembre 1996, ha iniziato la sua carriera professionistica nel Paços de Ferreira, dove si è messo in luce fin da giovanissimo per la sua rapidità, intelligenza tattica e senso del gol. Nel 2016 è stato acquistato dall’Atlético Madrid, che però lo ha subito girato in prestito al Porto, senza mai giocare ufficialmente una gara con i colchoneros.

Il salto decisivo lo ha compiuto in Inghilterra, con il Wolverhampton. Arrivato inizialmente in prestito nel 2017, ha contribuito in modo determinante alla promozione del club in Premier League. I Wolves hanno poi deciso di acquistarlo a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, e nelle successive stagioni Jota si è affermato come una delle rivelazioni del campionato inglese, venendo così acquistato dal Liverpool.

Anche con la nazionale portoghese ha avuto un ruolo importante, collezionando 49 presenze e segnando 14 gol. È stato convocato per gli Europei del 2020 e del 2024, nonché per i Mondiali del 2022, contribuendo anche alla conquista della UEFA Nations League in due edizioni: nel 2019 e nel 2025.