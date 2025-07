Wimbledon, Paolini Rakhimova in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Paolini Rakhimova in streaming gratis, incontro valido per il secondo turno dello Slam sull’erba di Wimbledon.

Il torneo, iniziato il 30 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vede fra le protagoniste anche Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno, e alla ricerca della prima vittoria di uno Slam, sfiorato in ben due occasioni. Inoltre, la tennista italiana arriva da un ottimo momento in doppio con la compagna Sara Errani mentre in singolare sta faticando leggermente a trovare quella continuità che l’ha contraddistinta la scorsa stagione.

Paolini Rakhimova in streaming gratis? Come seguire la sfida

L’incontro tra Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova, valido per il secondo turno dello Slam di Wimbledon, si giocherà mercoledì 2 luglio non prima delle ore 15.30.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam di Wimbledon comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa.