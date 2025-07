«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club. La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League». Con questa nota ufficiale, la società biancoceleste ha annunciato di avere ceduto il giocatore arrivato la scorsa estate a Formello.

Un’operazione in uscita che non cambia la situazione della Lazio, il cui mercato in entrata rimane bloccato a causa dello sforamento dei tre parametri di controllo: indice di liquidità, costo del lavoro allargato e indebitamento. Come noto, l’unico modo per sbloccare la situazione sarebbe un intervento diretto da parte del patron Claudio Lotito, con un aumento di capitale.

Tchaouna plusvalenza Lazio – L’impatto dell’operazione sui conti

Nel frattempo, come impatterà la cessione di Tchaouna sui conti della Lazio? Il costo storico del calciatore – stando agli ultimi dati ufficiali di bilancio – è pari a 8,45 milioni di euro. Avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, il suo valore netto a bilancio è sceso a 6,76 milioni di euro circa al 30 giugno.

Secondo le indiscrezioni di mercato, il calciatore è stato ceduto per 15 milioni di euro circa. Questa somma, se confermata, garantirebbe alla Lazio una plusvalenza di 8,24 milioni di euro circa. Nel complesso, considerando anche ammortamento e stipendio, l’impatto sui conti 2025/26 sarebbe positivo per 11,78 milioni di euro circa.