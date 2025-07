Monza, dalla data del closing al ruolo di Galliani: i dettagli dell'affare BLV-Fininvest

E’ arrivata nella giornata di ieri l’ufficialità dell’accordo tra Fininvest e il fondo Beckett Layne Ventures per la cessione del Monza. Dopo quasi sette anni di gestione da parte della famiglia Berlusconi, il club brianzolo passa in mani americane, con l’obiettivo ambizioso di ritornare nel calcio di vertice dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione.

⁠Il nuovo azionista di maggioranza – che controllerà l’80% del club, prima di salire al 100% delle quote entro giugno del 2026 – è il fondo Beckett Layne Ventures, che è stato fondato ed è gestito da Brandon Berger e Lauren Crampsie. Entrambi hanno lavorato alla ristrutturazione del reparto commerciale del Chelsea e uniscono l’esperienza accumulata nel mondo dello sport alle loro competenze avanzate nei settori media e marketing.

Beckett Layne Ventures, investimenti per oltre 10 miliardi in media e intrattenimento

Attivo dal 2018, Beckett Layne Ventures non è solamente un fondo d’investimento nello sport, ma una realtà che vanta interessi e competenze nel campo dell’intrattenimento. Sin dalla sua nascita, si possono contare investimenti per oltre 10 miliardi di dollari nei settori media ed entertainment, mentre il Monza rappresenta il primo investimento nel calcio.

Come detto, non è comunque la prima volta che BLV ha a che fare con il mondo del pallone, vista l’esperienza maturata con il lavoro sul comparto marketing del Chelsea. Se Brandon Berger è il manager di riferimento per l’operazione Monza, anche Lauren Crampsie (che in Beckett Layne Ventures ricopre il ruolo di managing partner) avrà un ruolo operativo.

Le tempistiche del closing, la cogestione e il ruolo offerto a Galliani

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, dopo il signing della giornata di ieri bisognerà ora attendere un po’ di tempo per arrivare al closing, previsto indicativamente per la chiusura dell’estate (verso fine settembre, anche se al momento non ci sono tempistiche ufficiali). Nel frattempo, venditore e acquirente hanno deciso di avviare una fase di co-management, con l’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni che avrà il ruolo di advisor per gli americani e Adriano Galliani che sarà la figura responsabile per conto di Fininvest.

⁠Chiudere l’affare in questo momento di avvio del mercato estivo è stato determinante per condividere con l’attuale management del Monza la fase di interim period che porterà al closing e iniziare a pianificare le nuove strategie. Sono questi i presupposti che hanno portato alla scelta di nominare Nicolas Burdisso come nuovo Direttore sportivo e Francesco Vallone come Direttore tecnico del Monza.

La governance del Monza, per il momento, rimarrà intatta e solamente in seguito al closing, quando ci sarà il passaggio di quote, sarà nominato il nuovo CdA del club brianzolo. In quest’ottica, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza la nuova proprietà americana ha già deciso di offrire ad Adriano Galliani un ruolo istituzionale nel Monza che verrà. Una scelta che rimarca il grande rispetto da parte degli investitori per la famiglia Berlusconi e che rende bene l’idea dell’importanza di avere a bordo una figura come quella dell’attuale amministratore delegato.

La scelta del Monza come investimento

Ma da dove nasce la volontà di Beckett Layne Ventures di investire nel Monza? Perché proprio questo club per il debutto nel mondo del calcio? La nuova proprietà americana ritiene – come tanti altri investitori – che il calcio italiano abbia ancora un potenziale inespresso da sfruttare. Monza offre inoltre molteplici opportunità di espansione: è la città del Gran Premio di Formula 1, con tutto quello che ne deriva in termini di potenziali connessioni, si trova all’interno di un territorio strategico del Paese e in futuro verranno valutate ulteriori opportunità di espansione del brand.

«Grazie ai nostri investitori, consulenti e partner per il supporto prezioso che ha reso possibile questo traguardo. Siamo entusiasti di portare avanti la ricca eredità lasciata da Silvio Berlusconi e dalla famiglia Berlusconi», ha commentato in un post su LinkedIn Beckett Layne Ventures, che nell’operazione è stato assistito dallo studio Tonucci & Partners, con un team composto dal Partner Gianluca Cambareri, dal Senior Associate Giuseppe Santarelli e dall’Associate Eleonora Ieradi.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa anche da Gianluca Iuliano, Head of Corp. Finance and Business Development a Fininvest: «Dopo un lungo e attento processo di valutazione – sempre guidato dal successo a lungo termine del club – sono orgoglioso di condividere che abbiamo trovato i partner giusti per guidare l’AC Monza nella sua prossima fase. Dall’acquisizione da parte di Fininvest, il club ha vissuto un percorso straordinario: dalla storica promozione e la crescente visibilità, alla costruzione di una rosa solida e di un settore giovanile sempre più rispettato. Gli investimenti significativi nello stadio e nelle strutture di allenamento hanno aggiunto valore duraturo – non solo per il club, ma per l’intera comunità».

«È stato un privilegio contribuire a questa evoluzione e sono profondamente orgoglioso di quanto è stato realizzato – per la città, la squadra e i tifosi. Nel momento in cui ci prepariamo a passare il testimone al team competente di BLV, ho piena fiducia nella loro visione, esperienza e impegno nel costruire su questa eredità e portare l’AC Monza a traguardi ancora più ambiziosi. Auguro loro il meglio per il percorso entusiasmante che li attende», ha concluso.