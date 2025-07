Mondiale per Club, boom di ascolti tv per Real-Juve: quasi 5 milioni di spettatori su Canale 5

Il cammino della Juventus al Mondiale per Club si è concluso, così com per l’Inter, agli ottavi di finale. I bianconeri hanno retto l’urto del Real Madrid nel primo tempo, andando anche vicino al vantaggio nei primissimi minuti, ma poi si sono arresi al talento dei Blancos, capitalizzato dal colpo di testa del giovane Gonzalo Garcia.

Come noto, il torneo FIFA è anche visibile sulle reti Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza con DAZN che trasmette in tutto il mondo la competizione voluta da Gianni Infantino. La televisione di Cologno Monzese manda in onda la migliore partita del giorno, e ieri sera era ovviamente quella fra Real Madrid e Juventus.

La sfida di Miami, disputata alle ore 21.00 italiane, è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori per uno share di poco superiore al 29%. Ottimi i dati del pre e post gara su Canale 5 che hanno richiamato oltre 3 milioni di persone con quasi il 21% di share.

Come si vede dalla tabella, delle 18 partite fin qui trasmessa da Mediaset, Real Madrid-Juventus è stata fin qui la più seguita, sia come numero di spettatori che di share, andando a superare quella mandata in onda lunedì sera fra Inter e Fluminense, altro ottavo di finale, che si è fermata a quasi 4 milioni di spettatori per uno share del 24,6%.