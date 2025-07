La Roma cede Abraham e si avvicina ai parametri FPF: rischia una multa 

Il bilancio al 30 giugno 2025 della Roma si è chiuso con la cessione dell’attaccante inglese Tammy Abraham al Besiktas. Un’operazione le cui cifre ufficiali emergeranno solamente dai comunicati: si parla di un affare tra i 15 e i 20 milioni di euro, con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto da parte della società turca.

Per il momento, il Besiktas si è limitato a confermare che «sono già in corso le trattative per il prestito dell’attaccante Tammy Abraham dal club italiano AS Roma». Il riferimento è verosimilmente al prestito con obbligo di riscatto, che la Roma tratterà da subito come operazione a titolo definitivo mettendo la plusvalenza a bilancio.

L’operazione permette alla Roma di chiudere quasi nei parametri il bilancio 2024/25 da presentare alla UEFA, come parte degli accordi presi per il Settlement Agreement siglato nel 2022. Le plusvalenze registrate entro il 30 giugno probabilmente non basteranno ad evitare una multa, ma che allontanano il rischio di esclusione dalle coppe europee e le limitazioni in lista UEFA.

Una multa che era già stata preventivata dalla stessa Roma, come emerge dall’ultimo bilancio consolidato del club giallorosso. «Al 30 giugno 2024, inoltre, sono stati contabilizzati accantonamenti per 5 milioni di euro, di cu 3,5 milioni di euro per adeguare il fondo rischi relativo alla sanzione pecuniaria che potrebbe essere comminata nei prossimi anni dalla UEFA nell’ambito del Settlement Agreement sottoscritto nel 2022», si legge nei documenti ufficiali.

Prosegue così il piano di risanamento dei Friedkin, che permette al club giallorosso di poter operare con meno pressione sul mercato in entrata, almeno fino al prossimo bilancio del 30 giugno 2026 che segna di fatto la conclusione dell’accordo stipulato con la UEFA e l’inizio del monitoraggio previsto per tutte le società nell’ambito delle norme del Fair Play Finanziario.