Il nome di Hakan Calhanoglu è tornato al centro del mercato. Dopo le voci di una possibile cessione al Bayern Monaco la scorsa estate, il futuro del centrocampista turco in nerazzurro è nuovamente in discussione. Il Bayern di allora è il Galatasaray di oggi, con indiscrezioni sulla sua volontà di fare ritorno a casa che si sono susseguite in questi giorni, arrivando da più fronti.

Nella serata di ieri, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha usato parole forti: «Chi non vuole restare qui se ne deve andare, il mio messaggio è chiaro. Non faccio nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute». Un attacco che – ha spiegato successivamente il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta – era riferito probabilmente alla situazione di Calhanoglu, tra le altre: «Immagino si riferisse a lui. Sono parole da capitano, ha sottolineato alcune supposizioni e alcune verità. Quando un giocatore non vuole più stare qui è giusto che vada».

In Turchia raccontano di offerte di ingaggio a due cifre per Hakan – stipendio da 10 milioni a stagione – ma intorno a questi numeri non ci sono conferme per il momento. Quel che è certo è che il messaggio ieri sera è arrivato chiaro e forte: resta solo chi è veramente convinto di farlo, gli altri possono trovare una sistemazione. Calhanoglu non è incedibile, e a fronte di un’offerta importante (considerando la ferma necessità di sostituirlo) il muro dell’Inter crollerebbe.

Calhanoglu plusvalenza Inter – Quanto vale il giocatore a bilancio

Ma quanto vale attualmente Calhanoglu a bilancio? Quale sarebbe la cifra minima per generare una plusvalenza? E quanto costa all’Inter il calciatore? Per capirlo dobbiamo partire dal costo storico del turco, pari a poco più di 2,4 milioni di euro (corrispondenti alle commissioni per l’agente, dal momento in cui Calhanoglu si liberò a zero dal Milan).

Al 30 giugno 2024, ultimo dato ufficiale disponibile a bilancio, il suo valore netto era sceso a 630mila euro circa. Cifra che – considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 – è calata ulteriormente a quota 420mila euro circa. Qualsiasi cifra superiore a questa incassata per un’eventuale cessione, farebbe registrare una plusvalenza all’Inter.

Calhanoglu plusvalenza Inter – Il peso sui conti dei nerazzurri

Non solo. In caso di addio il centrocampista turco libererebbe anche uno spazio importante sui conti dell’Inter. Attualmente, Calhanoglu pesa sul club nerazzurro per oltre 12,2 milioni di euro. Circa 210mila euro è la quota legata all’ammortamento, mentre la parte restante è relativa allo stipendio lordo del calciatore, pari a 12 milioni circa (6,5 milioni netti).