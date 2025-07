Lazio: solo Lotito può sbloccare il mercato, o niente acquisti fino a gennaio

«Le regole del blocco del mercato della Lazio sono sancite in maniera molto chiara già da due anni». Lo ha detto ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina, stroncando ulteriormente ogni iniziativa che il patron della Lazio Claudio Lotito avrebbe potuto concepire per evitare lo sforamento dei tre indicatori di controllo (liquidità, indebitamento, costoallargato del lavoro).

C’era la possibilità di evitare lo stop, altre società si sono mosse in tempo. Lotito – spiega Il Corriere dello Sport – ha continuato a comprare anche a gennaio, quando i sogni Champions erano ancora possibili. Piano piano sono svaniti anche quelli legati all’Europa League e alla Conference, anche se questi due tornei non avrebbero modificato più di tanto gli scenari.

Lotito dovrà prendere atto della situazione: il blocco di mercato c’è e resterà fino al 1° settembre. Non ci sono vie d’uscita. Sarri non avrà nuovi acquisti almeno fino a gennaio, quando entreranno in vigore le nuove norme che ridimensionano in parte il peso dell’indice di liquidità.

A Lotito non resta che una strada, la più impraticabile e già emersa in questi giorni: l’immissione di denaro per pareggiare gli indici e sbloccare subito il mercato senza attendere gennaio. Ma la cifra è monstre. Nel 2026 conterà il parametro UEFA legato al rapporto tra monte ingaggi e ricavi per l’ammissione ai tesseramenti. La società sfrutterà la finestra estiva per tagliare gli esuberi, per riequilibrare il monte ingaggi e portarlo al di sotto dell’80%.

Nelle prossime ore sarà ufficializzata la cessione di Tchaouna al Burnley, da 15 milioni più rivendita del 10%. Ieri sono terminati i contratti di Akpa Akpro e André Anderson, alla Lazio da 5 e 7 anni. Akpa era arrivato dalla Salernitana nel 2020. André Anderson nel 2018, poi passò da Salerno e nel 2019 entrò a Formello.

L’acquisto di Akpa, nel bilancio del 2021, salì dai 99.337 euro del 2020 a 12,7 milioni. Il club biancoceleste fece sapere che l’ammontare era comprensivo dei premi che sarebbero scattati nelle stagioni future al raggiungimento di determinati obiettivi. André Anderson, dopo aver spalmato il contratto, è rimasto a libro paga fino al 30 giugno 2025.