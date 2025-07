Juventus, Exor versa altri 15 milioni per il possibile aumento di capitale 

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la maggioranza della Juventus, ha versato altri 15 milioni di euro nell’ambito del possibile aumento di capitale per il club bianconero – anticipato da Calcio e Finanza –, fino a un massimo del 10% della capitalizzazione di mercato a fine marzo (data dell’annuncio della potenziale operazione).

Si tratta di una cifra massima di 110-120 milioni di euro, il cui ammontare preciso dipendeva da una serie di fattori. Tra questi, la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League (conquistata all’ultimo turno di campionato), i ricavi derivanti dal Mondiale per Club e le operazioni durante la sessione di mercato estiva.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V. ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo», si legge in una nota ufficiale.

Il 28 marzo, la Juventus scriveva che il «Consiglio di Amministrazione non ha assunto alcuna decisione in proposito e ha rinviato qualsiasi deliberazione al termine della stagione sportiva in corso e della Campagna Trasferimenti estiva, al fine di tenere in considerazione, in particolare, l’impatto economico, finanziario e patrimoniale delle performance sportive della Prima Squadra in Serie A e nella FIFA Club World Cup, oltre che della Campagna Trasferimenti estiva stessa».