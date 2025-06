Serie C, i gironi per la stagione 2025/26: novità per le squadre B

In attesa che la Lega Pro ufficializzi i gironi del campionato di Serie C 2025/26, come nelle passate stagioni secondo criterio geografico, si può iniziare a capire come verranno collocate le 60 formazioni della terza serie calcistica italiana.

Saranno tre le “squadre B” ai nastri di partenza: accanto alla Juventus Next Gen, una veterana della Serie C, e all’Atalanta U23, ci sarà l’esordio dell’Inter U23, il cui nome non è ancora stato svelato. Mancherà invece il Milan, che ha rimediato la retrocessione in Serie D lo scorso anno. Le seconde squadreonn potranno essere collocate nel medesimo girone della precedente stagione.

Questo significa che per i bianconeri – scrive Tuttosport – è possibile un possibile ritorno nel Girone A, dove militava l’Atalanta, che troverà spazio nel B o nel C, in alternativa all’Inter, se i nerazzurri non andranno nel girone A, con i bianconeri nel girone B e di riflesso i bergamaschi nel girone C. Con le esclusioni di Lucchese, Spal e Brescia, possono ritrovare la C la Pro Patria, riammessa al posto dei toscani, l’Inter U23 subentra alla Spal, mentre il Ravenna, secondo nel girone D vinto dal Forlì, vede materializzarsi il ripescaggio dopo l’esclusione del Brescia. Il ripescaggio del Ravenna preclude la riammissione del Caldiero Terme.

Serie C gironi 2025 2026 – Le possibili divisioni nei raggruppamenti

Sulla base dei criteri geografici, di seguito i probabili gironi della stagione 2025/26 del campionato di Serie C: