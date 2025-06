Generali, cede l’insegna sul grattacielo a Milano CityLife 

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di CityLife a Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi questa mattina e stanno valutando la situazione con i tecnici anche in relazione la chiusura dell’uscita della fermata della metropolitana di Tre Torri (linea lilla).

E’ stata isolata l’area sottostante e interdetto il passaggio ai pedoni. Gli operatori hanno cominciato sin da subito le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. «In data odierna si è verificato un parziale cedimento dell’insegna delle Generali collocata sulla sommità della Torre Hadid, all’interno del complesso CityLife», si legge in una nota.

«L’episodio è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti. A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District», ha aggiunto Generali.

«Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso», conclude il comunicato.