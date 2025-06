Una decina di milioni di euro di plusvalenze da portare a casa entro le 23.59 del 30 giugno. La Roma è al lavoro per chiudere quelle cessioni da iscrivere al bilancio per raggiungere gli obiettivi che soddisferanno la UEFA. L’obiettivo del nuovo Direttore sportivo Frederic Massara è quello di arrivare alla meta (o poco meno) senza dover cedere un big in extremis, ma lavorando sulle uscite di giovani fuori dal progetto o che hanno terminato l’esperienza nella Primavera.

Al lavoro di mercato si aggiungono naturalmente i ricavi commerciali e le plusvalenze arretrate ancora da “incassare”: situazioni che potranno influire non soltanto sul bilancio in chiusura ma anche sul prossimo (giugno 2026), quando la Roma sarà valutata dalla UEFA sul settlement agreement stipulato nel 2022.

Nel frattempo, il club giallorosso può contare sulla cessione di Tammy Abraham (di rientro dal prestito al Milan) al Besiktas. L’attaccante inglese saluta e vola in Turchia, con la Roma che incasserà 20 milioni di euro circa da questa operazione. Ma come impatterà questo affare sui conti del club giallorosso?

Roma plusvalenza Abraham – L’impatto della cessione sui conti

Il costo storico dell’attaccante per la Roma è di oltre 42 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 (ultimo dato ufficiale disponibile) era pari a poco più di 17,5 milioni di euro. Avendo rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2027, il valore netto di Abraham è sceso ulteriormente a 11,7 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Con la cessione per circa 20 milioni di euro, la Roma metterà quindi a referto una plusvalenza di 8,3 milioni di euro. Nel 2025/26, inoltre, sui conti della Roma non peserà più la quota ammortamento di 5,8 milioni circa. Considerando il ricavo per il prestito al Milan della scorsa stagione da circa 1 milione, l’effetto positivo sui conti dei giallorossi sarà pari a 4,8 milioni circa.

Piccola curiosità. All’interno dell’accordo per l’acquisto di Abraham dal Chelsea era stata inserita una clausola che non scatterà. La Roma avrebbe dovuto versare al Chelsea il 100% della differenza fra il prezzo di cessione e l’importo pagato ai Blues (comprensivo di bonus) in caso di vendita fino a 50 milioni di euro, in aggiunta al 10% della somma eccedente i 50 milioni di euro.