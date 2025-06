Juve, non solo i premi FIFA: bonus da 1 milione alla squadra per i quarti

La Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club, in quella che sarà una delle gare più affascinanti dell’intera competizione. Oltre al prestigio sportivo e all’obiettivo di andare avanti nel torneo, c’è anche un ulteriore incentivo economico in palio, che riguarda direttamente i giocatori: in caso di passaggio ai quarti, scatterebbe infatti un premio per la rosa bianconera.

I bianconeri hanno raggiunto gli ottavi arrivando secondi nel proprio girone, alle spalle del Manchester City. La sconfitta nell’ultima partita della fase a gruppi ha costretto la squadra di Igor Tudor ad affrontare subito uno degli avversari più temibili del tabellone, il Real Madrid. Tudor, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2027, punta ora a prolungare il cammino in questa competizione che unisce fascino e utilità economica.

Dopo aver già centrato la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus vuole fare strada anche in questa nuova manifestazione a 32 squadre organizzata dalla FIFA. La posta in gioco, infatti, è molto alta: ogni turno superato significa un significativo incremento degli incassi, vitali per il bilancio del club.

Il Mondiale per Club ha anche un peso specifico in termini di premi. Secondo le stime di Calcio e Finanza, la Juventus ha già incassato circa 27,6 milioni di euro così suddivisi:

17,1 milioni di euro per la partecipazione al torneo;

3,6 milioni di euro (1,8 per ciascuna vittoria nella fase a gironi);

6,9 milioni di euro per l’accesso agli ottavi di finale.

Ora l’obiettivo è arrivare ai quarti. Oltre al prestigio sportivo, il passaggio del turno garantirebbe 12,2 milioni di euro di ulteriore premio. Ma non è tutto.

Un altro dettaglio economico infatti riguarda però il gruppo squadra: in caso di qualificazione ai quarti, è previsto un bonus interno da un milione di euro complessivo, destinato ai giocatori, come riportato da Tuttosport. Una cifra che, divisa tra i 28 convocati, si tradurrebbe in un premio individuale di circa 30mila euro a testa. Un incentivo extra per spingere ancora di più in una sfida complicata ma ricca di motivazioni, dentro e fuori dal campo.