Fine prestiti e svincoli: quanto risparmia la Juventus con gli addii

Il 30 giugno è la data che segna la fine della stagione e l’inizio di quella successiva. Come ogni anno, i club fanno i conti per capire come e quante risorse investire sul mercato, conseguenza di un costo della rosa che si può alleggerire grazie agli addii di quei calciatori che terminano il loro periodo di prestito o il cui contratto è in scadenza.

Per quanto riguarda la Juventus, movimenti di questo tipo quest’anno sono limitati solamente a due calciatori: i difensori Renato Veiga e Mattia De Sciglio. Altre situazioni rimangono in evoluzione e sono destinate a risolversi – in un senso o nell’altro – al termine del Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America.

Grazie a queste uscite, la Juventus libererà in totale circa 5,9 milioni di euro a bilancio. Si tratta dei 3,8 milioni sostenuti per il prestito di Veiga dal Chelsea (cifra che comprendeva anche il pagamento dello stipendio) e dei 2,1 milioni circa di Mattia De Sciglio, tra quota ammortamento e la parte di stipendio a cui la Juve ha partecipato nonostante il prestito all’Empoli. Come detto, resta da capire cosa farà la Juventus con gli altri calciatori in prestito al termine del Mondiale per Club: Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani. In caso di addio, i due calciatori farebbero registrare un risparmio di oltre 12,6 milioni di euro nel 2025/26, per un totale di oltre 18,5 milioni.

Va ricordato che questi minori costi potranno essere compensati da eventuali maggiori costi legati al ritorno di alcuni calciatori da esperienze in prestito. Tuttavia, sul fronte dei rientri, la Juventus avrà a disposizione tutta la sessione di mercato estiva per lavorare a eventuali nuovi cessioni o nuovi prestiti.