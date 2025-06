Cosa significa Fluminense, il nome del club di Rio de Janeiro

Cosa significa Fluminense? Il termine Fluminense è strettamente legato al mondo del calcio, grazie alla notorietà del Fluminense Football Club, una delle squadre più prestigiose del Brasile. Ma qual è il vero significato della parola “Fluminense”? Da dove deriva questo nome?

Cosa significa Fluminense? L’origine del termine

Il termine Fluminense deriva dal latino “flumen”, che significa “fiume”. Tutto ha origine da un errore di interpretazione dei portoghesi, che al momento dello sbarco in Brasile nel gennaio del 1502 scambiarono la baia di Guanabara per la foce di un fiume, chiamando così la città Rio de Janeiro (fiume di gennaio).

Al momento della fondazione del Fluminense da parte di Oscar Cox, nel 1902, il nome in questione venne scelto come modo di rappresentare non solo la città, bensì l’intero Stato di Rio de Janeiro. Il Fluminense fu infatti il primo club calcistico creato in ordine cronologico: da una sua costola, ad esempio, sarebbe sorta in seguito un’altra società storica del calcio brasiliano come il Flamengo.

In portoghese brasiliano, “Fluminense” è un aggettivo gentilizio, cioè un termine che indica l’appartenenza a un determinato luogo. Nello specifico, “Fluminense” si riferisce a ciò che proviene dallo Stato di Rio de Janeiro. È quindi l’equivalente di “carioca”, ma con una distinzione importante:

“Fluminense” indica gli abitanti dello Stato di Rio de Janeiro nel loro complesso;

“Carioca” è usato per chi è nato nella città di Rio de Janeiro.

Dunque, chi nasce a Niterói, Campos dos Goytacazes o in altre città dello Stato di Rio, è Fluminense, ma non carioca.

Cosa significa Fluminense? Un simbolo oltre il calcio

Nel tempo, il nome Fluminense ha acquisito una forte connotazione sportiva, diventando sinonimo di una delle società calcistiche più rispettate del Brasile e del Sudamerica. Il club, noto con il soprannome di “Tricolor das Laranjeiras”, ha conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali, contribuendo a diffondere il nome “Fluminense” nel mondo.

Oggi, “Fluminense” è molto più di una semplice parola: è un marchio, un’identità e un simbolo di orgoglio regionale. In sintesi, il significato di Fluminense affonda le radici nella lingua latina e nella geografia brasiliana. Usato per indicare gli abitanti dello Stato di Rio de Janeiro, il termine è diventato famoso grazie all’omonimo club calcistico, fondato nei primi anni del Novecento.

Conoscere l’origine del nome Fluminense permette di apprezzare meglio la storia, la cultura e la tradizione di una delle realtà più affascinanti del calcio brasiliano.