Si accendono i riflettori su Londra: lo speciale di Sport e Finanza su Wimbledon

Londra al centro del tennis globale. Dal 30 giugno al 13 luglio, i prati di Church Road tornano protagonisti con l’edizione 2025 di Wimbledon, il terzo Grande Slam di stagione dopo l’Australian Open e il Roland Garros.

Giunto alla sua 138esima edizione, lo Slam britannico si disputa come da tradizione sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, struttura storica che coniuga tradizione e modernità per offrire un’esperienza unica a pubblico, atleti e media.

Tra i protagonisti più attesi, il campione in carica Carlos Alcaraz e il suo avversario Jannik Sinner, pronti a contendersi il trono londinese. Fari puntati anche su Novak Djokovic, che tra i tennisti in attività è il più titolato nello Slam londinese.