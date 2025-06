Ronaldo-Al Nassr: il portoghese guadagnerà più di mezzo miliardo in due anni

Cristiano Ronaldo ha firmato un rinnovo biennale con l’Al Nassr, con cui rimarrà quindi fino al 2027 quando compirà 42 anni. Un accordo che permette al fenomeno portoghese di restare in attività anche dopo i Mondiali 2026 e che, soprattutto, lo conferma lo sportivo più pagato del mondo.

Come riporta il quotidiano britannico The Sun, il nuovo accordo siglato dal portoghese, fresco vincitore della UEFA Nations League con la sua nazionale, ha un valore minimo garantito di 492 milioni di sterline in due anni che, al cambio attuale, sono pari a oltre 576 milioni di euro. Si tratta di un leggero aumento rispetto al già ricchissimo accordo biennale che era in scadenza fra pochi giorni e garantiva a Ronaldo un compenso base di oltre 571 milioni di euro.

Ronaldo stipendio Al Nassr – Fra premi alla firma e bonus c’è anche una percentuale del club saudita

Vengono inoltre confermati vari vantaggi derivanti, per esempio, dal ruolo di ambasciatore dell’Arabia Saudita, che potrebbe far schizzare la cifra del nuovo accordo ben oltre i 600 milioni di euro. Infatti, lo stipendio base garantito dall’Al Nassr è pari a 208,4 milioni di euro all’anno (che gli permetterà di guadagnare oltre 6,5 euro al secondo), a cui si va ad aggiungere un premio alla firma di 28,7 milioni che salirà a 44,5 milioni per la seconda stagione. A tutto questo, Ronaldo avrà diritto al 15% dell’Al Nassr, che viene valutato 38,7 milioni di euro. Va ricordato come il 70% del club, al pari di Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli, è di proprietà del fondo sovrano PIF.

A queste cifre pressoché certe si vanno ad aggiungere i vari bonus: 4,7 milioni di euro per la vittoria del titolo di capocannoniere della Saudi Pro League, che Ronaldo ha vinto negli ultimi due anni per un totale di 60 gol. Poi c’è il bonus per vincere il campionato, traguardo mai raggiunto dal portoghese dal suo approdo in Medio Oriente, che è pari 9,4 milioni.

Ronaldo stipendio Al Nassr – Gli altri benefit da mille e una notte

Oltre al grande impatto economico, il nuovo contratto di Ronaldo con l’Al Nassr garantirà al portoghese alla sua famiglia una serie di benefit da mille e una notte. La famiglia avrà infatti a disposizione un personale privato composto da 16 persone a tempo pieno: tre autisti, quattro domestici, due chef, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza. Tutto questo sarà a carico dell’Al-Nassr, per un costo stimato di circa 1,6 milioni di euro.

È previsto nel contratto un budget di 4,7 milioni di per l’utilizzo di un jet privato, oltre alla promessa di accordi di sponsorizzazione con aziende saudite che potrebbero raggiungere i 70 milioni.