Dopo aver ingaggiato Petar Sucic e Luis Henrique, l’Inter chiude anche il primo colpo in attacco. Dopo una trattativa durata qualche settimana, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Parma per l’acquisto del cartellino di Ange-Yoan Bonny.

L’attaccante classe 2003 viene considerato dalla dirigenza nerazzurra il giusto tassello per l’attacco a disposizione di Cristian Chivu dopo gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Un mix di velocità e forza fisica che può integrarsi bene con tutti gli attaccanti già presenti in rosa: Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito che sembra essersi guadagnato la conferma all’Inter durante questo Mondiale per Club, che potrebbe vedere protagonista anche lo stesso Bonny qualora i nerazzurri andassero avanti nel torneo FIFA.

Bonny stipendio Inter – Le cifre dell’affare

L’operazione Bonny fra Inter e Parma era stata impostata da diverse settimane, facendo pensare a un ingaggio del francese nella finestra aggiuntiva del calciomercato terminata a metà giugno. Ma serviva ancora un po’ di tempo per trovare la quadra economica fra le parti e ora Bonny può essere considerato un nuovo giocatore nerazzurro in attesa delle visite mediche di rito e dell’annuncio ufficiale.

L’Inter ha investito per l’attaccante classe 2003 una cifra complessiva di 25 milioni di euro, che dovrebbero essere stati composti da una base di 23 milioni più 2 di bonus. Inoltre, secondo quanto riportano fonti di mercato, il Parma si è garantito una percentuale sulla rivendita che dovrebbe essere del 20%. Per Bonny è pronto, invece, un contratto di cinque anni con un ingaggio netto di 2 milioni a salire.

Ma quanto peserà Bonny sul bilancio dell’Inter 2025/26. Considerando la parte fissa stabilita per il cartellino e la durata quinquennale del contratto, i nerazzurri dovranno sostenere un costo per l’ammortamento pari a 4,6 milioni. A questi si deve aggiungere anche l’ingaggio lordo che spetta al calciatore per la sua prima stagione in nerazzurro.

Come detto Bonny percepirà 2 milioni di euro che al lordo sono pari a 3,7 milioni. Quindi, in totale, l’impatto a bilancio del nuovo attaccante nerazzurro sul bilancio 2025/26 sarà corrispondente a 8,3 milioni.