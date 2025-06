Wimbledon 2025: perché nello Slam sull'erba si gioca in bianco

Il torneo Wimbledon 2025 è iniziato, e quest’anno la presenza italiana è da record. Dal 30 giugno al 13 luglio, il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione.

Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868. L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento.

Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto ai giocatori, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica. E qui la domanda sorge spontanea: perché a Wimbledon si gioca in bianco? Da dove nasce questa tradizione?

Tutto è partito nel 1877, ovvero la prima edizione del torneo inglese. Tante le possibili ragioni: sicuramente, il bianco era il colore più «aristocratico» nello sport aristocratico per eccellenza ed era la soluzione migliore per mascherare le macchie di sudore negli atleti. Da lì è partita una tradizione intoccabile, ma che in realtà nel tempo è stata leggermente smussata. Se il total white non è in discussione, qualche piccolo accorgimento è stato preso. Un cambiamento, per esempio, risale solamente a due anni fa: nel 2023, è stata introdotta una novità per aiutare le tenniste. Da allora, infatti, le giocatrici possono utilizzare una biancheria colorata: questo per evitare situazioni imbarazzanti in caso di ciclo mestruale.