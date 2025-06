Il Barça rifinanzia il debito per lo stadio: nuovo bond da oltre 400 milioni 

Il Barcellona ha annunciato di avere portato a termine un’emissione obbligazionaria del valore di 424 milioni di euro, che consente al club di rifinanziare una parte significativa del debito legato al progetto Espai Barça, prima ancora che la prima squadra maschile faccia ufficialmente ritorno allo Spotify Camp Nou: la data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 10 agosto.

Con la collaborazione di Goldman Sachs, consueto partner finanziario, il club è riuscito a trasformare, attraverso la stessa struttura finanziaria già esistente, un totale di 424 milioni di euro di debito, inizialmente in scadenza nel 2028 e utilizzato per la costruzione del nuovo stadio, in una nuova struttura che inizierà a essere rimborsata nel 2033 e sarà estinta entro il 2050.

Il tasso d’interesse per l’importo rifinanziato è pari al 5,19%. «Questa operazione mette in evidenza la forte domanda generata dal club tra gli investitori finanziari, così come la tendenza positiva della situazione economica della società, riducendo quasi della metà il rischio percepito rispetto all’operazione iniziale conclusa nel 2023», sottolinea il club catalano.

Nell’aprile 2023, il Barcellona aveva annunciato la chiusura del finanziamento dell’Espai Barça, garantendo l’inizio dei lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou. L’operazione è stata realizzata senza garanzia patrimoniale da parte del club, senza ipoteca sullo stadio, e senza alcun costo per i soci. L’importo complessivo dell’operazione è stato di 1.450 milioni di euro, coinvolgendo 20 diversi investitori.

La struttura finanziaria definita sin dall’inizio prevede diversi scaglioni a 5, 7, 9, 20 e 24 anni, rifinanziabili e con una struttura flessibile. Si ricorda che il club inizierà a rimborsare l’operazione una volta concluse le opere di ristrutturazione dello stadio, utilizzando i ricavi generati dallo Spotify Camp Nou, che si prevede possano raggiungere circa 247 milioni di euro.