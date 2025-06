Juve, la Borsa fiuta l'eliminazione dal Mondiale per Club: il titolo perde il 5%

La Juventus ha chiuso la sua fase a gironi del Mondiale per Club con una brutta sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola. La formazione bianconera è stata sconfitta con un netto 5-2 dagli inglesi, perdendo il primo posto in classifica e qualificandosi agli ottavi di finale della competizione come seconda.

Un risultato che pesa anche sull’andamento del titolo del club bianconero in Borsa, ora che la prima sfida valida per la fase a eliminazione diretta contro il Real Madrid (considerando soprattutto la difficoltà della partita, rispetto a quello che poteva essere l’incontro con l’Al Hilal) rischia di essere l’ultima nella competizione iridata.

Sembra invece non incidere la richiesta di patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta Prisma da parte degli ex vertici del club (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vice Pavel Nedved), dal momento in cui il titolo ha iniziato a cedere in Borsa già da questa mattina, in apertura di seduta.

Nel dettaglio, il titolo del club bianconero sta cedendo il 5,3%, con il prezzo che si attesta a 3,110 euro per azione. Un calo arrivato dopo giorni positivi per la Juventus, che nella serata di ieri aveva chiuso a quota 3,284 euro per azione, nonostante da inizio settimana l’indice FTSE Mib avesse fatto registrare delle contrazioni.