Gli infortuni colpiscono l’Inter: quattro giocatori rientrano in Italia

L’Inter chiude il suo girone del Mondiale per Club con ottime notizie sul campo, grazie a una prestazione convincente contro il River Plate, per un 2-0 che ha garantito la qualificazione agli ottavi di finale. Un successo firmato Pio Esposito e Bastoni, che può dare fiducia nel prosieguo del torneo, che vedrà i nerazzurri affrontare la Fluminense.

Notizie non altrettanto positive arrivano invece dall’infermeria. Dopo aver strappato il pass per gli ottavi, i giocatori precedentemente indisponibili come Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti per fare ritorno in Italia. Nessuna di queste pedine di Chivu avrebbero recuperato in tempo per le prossime sfide della competizione internazionale.

Per quanto riguarda il centrocampista turco, era stata la stessa Inter a comunicarne le condizioni con una nota ufficiale sul proprio sito internet: «Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra».

Intanto, avendo chiuso il proprio girone al primo posto, i nerazzurri affronteranno i secondi del Gruppo F ovvero i brasiliani del Fluminense guidati dall’ex difensore del Milan Thiago Silva. Qualora la Juventus arrivasse prima nel suo girone, si profilerebbe un potenziale derby d’Italia ai quarti di finale del torneo.