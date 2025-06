Eredità e ville in vendita: Fininvest chiude i conti di Silvio Berlusconi 

L’assemblea di Fininvest, convocata per oggi, si appresta ad approvare un bilancio consolidato 2024 dove l’utile sale e il debito scende e a rinnovare in toto la fiducia al CdA presieduto da Marina Berlusconi. Dopodiché la famiglia chiuderà le ultime questioni relative all’eredità di Silvio Berlusconi.

Come riporta La Repubblica, oltre a quella del Monza, le vendite di Villa Certosa in Sardegna e Villa Gernetto a Lesmo sono ben avviate. Ceduti gli asset che per i cinque figli non sono strategici, in Fininvest inizierà una nuova era all’insegna della crescita e degli investimenti. Il Monza (48 milioni di perdite 2024), l’adeguamento ai valori di mercato del patrimonio immobiliare e la donazione da 60 milioni alla fondazione Ennio Doris hanno pesato sui conti 2024.

La holding negli ultimi mesi ha vissuto una fase di transizione, per completare il riassetto ed eseguire le ultime volontà di Silvio Berlusconi. Ma dal 2026 Fininvest potrà iniziare a investire e diversificare le sue attività. Il vasto portafoglio immobiliare va sfrondato. Sotheby’s fa da capofila, con Knight Castle Re per il Medio Oriente e Carolwood Re per gli USA, alla cessione delle case che la famiglia non vuole più tenere.

Su Villa Certosa era stata fatta una perizia da 259 milioni nel 2021, ma il prezzo di mercato sarebbe il doppio, su Villa Gernetto la stima è invece di circa 45 milioni. Insomma, il bilancio civilistico 2024 dovrebbe essere l’ultimo con utili risicati (3 milioni dai 101 del 2023), anche se il problema di pagare ai soci i dividendi non sussiste, perché Fininvest ha oltre 1,3 miliardi di riserve disponibili.

Le ricche cedole pagate ultimamente dalla holding e quelle che potrebbero essere deliberate oggi serviranno ai cinque figli di Silvio Berlusconi per pagare la loro quota dei legati a Marta Fascina (100 milioni), Paolo Berlusconi (100 milioni) e Marcello Dell’Utri (30 milioni). Ma una volta terminato il saldo dei legati, i dividendi potrebbero calare e restare nella holding.

Se nel corso dei prossimi mesi Fininvest, oltre al Monza, perfezionasse anche la vendita delle due ville, avrebbe più che dimezzato i debiti, potendo contare sui dividendi di Mediolanum , dell’ex Mediaset e di Mondadori. Con questa solidità patrimoniale, la holding si troverà ad avere importanti risorse in eccesso.