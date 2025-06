Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del CONI

Luciano Buonfiglio è ufficialmente il nuovo presidente del Coni. L’assemblea del movimento olimpico al primo scrutinio ha individuato nell’ex vertice di Federcanoa il successore di Giovanni Malagò, che lascia l’incarico dopo tre mandati. Proprio Buonfiglio era stato individuato dallo stesso Malagò come candidato ideale per la successione. All’età di 74 anni l’ex canoista olimpionico corona la sua carriera sportiva con il prestigioso incarico di guidare il movimento azzurro per il prossimo quadriennio, in cui si terranno le Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina nel 2026 e i Giochi Estivi di Los Angeles nel 2028.

Chi è Luciano Buonfiglio CONI – Dalla carriera da atleta a quella istituzionale

Nato nel 1950 a Napoli, Buonfiglio è dal 2005 alla guida della federazione canoa e kayak e anche membro di Giunta per «promuovere l’unità e la condivisione nel mondo dello sport con un dialogo costruttivo con tutte le componenti. Con il confronto aperto e sereno e non con lo scontro, proponendoci e non lamentandoci, rimettendo le federazioni e le forze dello sport al centro dell’attenzione».

Buonfiglio vanta 36 presenze nella Nazionale della squadra italiana di canoa ed è stato più volte Campione d’Italia, partecipando a cinque Campionati del Mondo e alle Olimpiadi di Montreal del 1976, per una carriera sportiva che è durata 12 anni, dal 1968 al 1980.

Dal 2005, anno della sua elezione a presidente della Federcanoa, è entrato a far parte del CONI come membro del Consiglio Nazionale (incarico che ricopre tuttora) e ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018 sotto la presidenza proprio di Giovanni Malagò che era allora al suo primo mandato.