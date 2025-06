Luciano Buonfiglio eletto presidente del Coni: succede a Malagò

Luciano Bonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Succede a Giovanni Malagò. Il dirigente è stato eletto presidente per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Ha ottenuto 47 preferenze (alla prima tornata ne bastavano 41) su 81, battendo Luca Pancalli che ha avuto 34 preferenze.

“Presidente, Giovanni, un saluto e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi 12 anni, un grazie a tutti coloro che sono stati affianco a me in questi sei mesi. Desidero sottolineare la correttezza di Luca Pancalli a cui va il mio più affettuoso saluto”. Queste le prime parole del neo presidente del Coni Luciano Buonfiglio dopo la proclamazione.

“Non posso non sottolineare l’importanza dei membri del Cio, il nostro Paese è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano, un abbraccio ai presidenti delle Federazioni mondiali, dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo intorno a questo tavolo e impegnarci ad arrivare nei porti internazionali. Vuol dire essere presenti dove si decide e solo se ci sei puoi essere protagonista. Ora ci aspettano i fatti e andremo ad eleggere una Giunta particolarmente importante, c’è grande cambiamento e con senso di responsabilità vi invito a votare con il cervello prima che con il cuore”, ha aggiunto Buonfiglio.

Chi è Giovanni Buonfiglio, il profilo